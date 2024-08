El Sabinal será área protegida: Carlos Morales

El río Sabinal será decretado como área natural protegida municipal, para mantener el afluente que dio origen a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, informó el alcalde capitalino Carlos Morales Vázquez.

En el arranque del evento Rodando y Reforestando el Sabinal, sostuvo que se han logrado sembrar 70 mil árboles en la ciudad, con un salvamento importante de ellos.

Apuntó que se estarán haciendo varias actividades en torno a esta área natural para que se convierta en un parque lineal que disfrute la ciudadanía.

Recorrido

Explicó que el recorrido de este parque puede ser desde la calzada de las personas ilustres hasta el bulevar 28 de agosto.

Morales Vázquez detalló que esta es una ciclovía y andador para que estén seguros, mientras se va creando la cultura de cuidar al ciclista.

En este mismo contexto puntualizó que en la avenida Central se han colocado almohadillas con las cuales se da mayor seguridad a los ciclistas, uniendo de esta manera las dos ciclovías: la del lado oriente y la del lado poniente.

“Algunas personas no comprenden muy bien la razón por la que se hace eso y algunos dicen: si no usa bicicleta la gente; pues si no hay ciclovías no vamos a promover su uso”.

Labor

Puntualizó que a lo largo de los seis años que ha encabezado la gestión municipal, se han hecho trabajos que han permitido rescatar el río y que este sea un espacio de convivencia para todos.

Ante ello se determinó que en los próximos días, el ayuntamiento decretará al río Sabinal como área natural protegida municipal, para que “no vuelvan las descargas de drenaje, para que no se vuelva a tomar como área de depósito de escombros o de basura y las autoridades se hagan responsables de conservar este patrimonio que es de todos”, sostuvo.

Cabe destacar que los espacios protegidas son porciones o áreas terrestres que, en reconocimiento a su valores naturales sobresalientes, están específicamente dedicadas a la conservación de la naturaleza y sujetas, por lo tanto, a un régimen jurídico especial para su protección.