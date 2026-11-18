Antes de que una pieza de pan llegue a la mesa hay horas de trabajo, manos que conocen cada ingrediente y una historia que comienza mucho antes de encender el horno. Para Miguel Ángel Hernández Álvarez, comerciante de Tortu Pan, ese camino empezó cuando tenía apenas nueve años, entre charolas, harina y el aprendizaje que fue adquiriendo en distintas panaderías de Copoya.

Ayer, después de años de dedicarse a este oficio, formó parte de la tercera edición del Festival del Pan Tuxtleco, un encuentro que reunió a alrededor de 20 expositores y que busca acercar a los habitantes de la capital a una de sus tradiciones gastronómicas.

Primeros recuerdos

Miguel Ángel recuerda que su relación con el pan comenzó desde la infancia. Con el paso del tiempo, ese aprendizaje se convirtió en un proyecto propio: Tortu Pan, negocio que lleva 15 años elaborando pan tradicional tuxtleco.

Detrás de cada producto hay un proceso que requiere paciencia. La preparación puede tomar alrededor de ocho horas, desde el trabajo con la masa madre hasta el horneado, una labor en la que participan aproximadamente 10 personas.

No se trata solamente de preparar y vender pan. Para quienes se dedican a este oficio, también significa conservar conocimientos que han pasado de generación en generación y encontrar nuevas formas de acercarlos a las familias.

Miguel Ángel señala que participar en el festival ha permitido dar mayor visibilidad a su trabajo y que, a partir de estos encuentros, también han registrado un crecimiento en las ventas de la panadería.

Recorrido

Alrededor de los puestos, los visitantes encontraron distintas propuestas elaboradas por panaderías locales. En esta edición, además del pan, se incorporaron bebidas calientes como café, arroz con leche y chocolate, con la intención de ofrecer una experiencia que acompañe los sabores tradicionales.

El antropólogo Juan Ramón Álvarez, coordinador de Cultura Zoque de Arte y Cultura, explicó que el encuentro surgió a partir del primer Festival del Ponzoqui, dedicado al pan de muerto zoque que se elabora en Tuxtla Gutiérrez. Tras la respuesta favorable de aquella actividad, se impulsó el Festival del Pan Tuxtleco como una manera de respaldar a las panaderas y continuar promoviendo su trabajo.

Esta es la tercera edición del festival, que mantiene como propósito dar a conocer a las panaderías de la ciudad, muchas de ellas con una historia familiar detrás de sus recetas y formas de elaboración.

La actividad también representa una oportunidad para que los propios habitantes reconozcan la riqueza de su ciudad y se acerquen a productos que forman parte de su identidad, pero que en ocasiones pasan desapercibidos frente a otras ofertas gastronómicas.