El sarampión ha enfermado casi a 900 personas

Los casos de sarampión siguen creciendo y el reporte más actualizado de las autoridades de salud a nivel federal, indican que el virus ha enfermado a 894 personas en el estado de Chiapas, desde que se reportó el primer caso.

El informe diario del brote de sarampión en México, actualizado al 19 de marzo de este año, detalla que en la entidad solo se ha confirmado una defunción vinculada al virus.

La información detalla que entre el 1 de enero y el 19 de marzo de este año, son 34 mil 965 casos probables; sin embargo, 13 mil 936 dieron positivo al virus en México.

El sarampión es una enfermedad que se ha extendido a los 32 estados del territorio nacional, abarcando a 441 municipios que han reportados casos.

Características

La fiebre alta, además de irritabilidad en los ojos, conjuntivitis, erupción cutánea o sarpullido, son parte de los síntomas que experimentan las personas que se enferman.

En la parte de los trabajos que se están haciendo en Chiapas, es que personal del sector salud desplegó una campaña de vacunación para prevenir contagios en los grupos más vulnerables.