El “scroll infinito” puede ponerte en riesgo

Ante las nuevas modalidades de ciberdelitos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de Guardia Estatal Cibernética, impulsa campañas de difusión en instituciones educativas y canales oficiales para informar sobre los riesgos del “scroll infinito” y con ello prevenir conductas que atenten contra la integridad y el patrimonio de niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Como parte de la estrategia “Prevenir para el Buen Vivir” que lidera el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP lleva a cabo acciones enfocadas en brindar herramientas de autocuidado digital a las y los usuarios para una navegación segura en las diferentes plataformas sociales como Instagram, Facebook y TikTok.

Algoritmos

Ante ello, personal especializado de la Guardia Estatal Cibernética informó que el “scroll infinito” es el consumo excesivo de las redes sociales, en el cual los algoritmos captan la atención del usuario con base a sus hábitos de conexión y patrones de búsqueda, generando el desplazamiento de contenidos por tiempos prolongados, y tiene mayor presencia en dispositivos móviles.

Alerta

Destacaron que esta práctica que puede parecer inofensiva puede propiciar ser víctimas de fraudes en línea, robo de identidad, desinformación y ofertas falsas de trabajo, por lo que señalaron la importancia de verificar la información, consultar fuente confiables y configurar la privacidad y control parental de los dispositivos.

La SSP refrenda su compromiso de promover el autocuidado digital y el uso consciente de las plataformas digitales, con el objetivo de prevenir conductas que atenten contra la integridad y el patrimonio de las familias chiapanecas.