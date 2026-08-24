El Senado respalda a la presidenta: Sasil de León

La senadora Sasil de León acompañó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto de mantener una agenda política interna fortalecida y dijo: La mandataria nacional cuenta con el respaldo del Senado.

La legisladora chiapaneca dijo coincidir con la presidenta en el sentido de que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”.

Agenda prioriza temas emergentes

Dijo que México transita por un momento histórico donde la fuerza de sus instituciones está permitiendo tener una agenda política interna prioritaria por encima de temas emergentes, como el caso de Sinaloa y el mandatario Rubén Rocha Moya.

Recordó, por ejemplo, que recientemente la mandataria nacional encabezó la inauguración del edificio del Archivo Agrario Nacional, una obra que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este archivo recordó, resguarda mapas, documentos y la memoria de la propiedad social de nuestro país, entre ellos historias documentales del Chiapas de principio de siglo pasado.

El nuevo edificio y su concepto funcional aglutina la posibilidad de conocer la historia y resolver demandas pendientes de ejidos y comunidades, mediante una forma colectiva de propiedad profundamente arraigada en los pueblos fundadores de México.

Dijo que este tipo de acciones evidencian el compromiso de las instituciones con el pueblo de México; por ello el Senado de la República y millones de mexicanos respaldan a la presidenta Claudia Sheinbaum.