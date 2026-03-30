El significado espiritual de Semana Santa

El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González, destacó que el Domingo de Ramos abre el camino hacia el misterio central de la fe cristiana, e hizo un llamado a convertir las realidades de violencia y pobreza en acciones de esperanza y justicia.

El prelado reflexionó sobre el significado espiritual de esta fecha que marca el inicio de uno de los periodos más importantes para la Iglesia Católica.

Esta celebración recuerda la entrada de Jesucristo a Jerusalén, pero también anticipa el camino hacia la cruz, donde, dijo, se consuma el amor redentor de Dios por la humanidad.

“Seguir a Jesús implica también estar dispuestos a enfrentar dificultades, incluso el sufrimiento, pero con la certeza de que la resurrección es el destino final”, señaló.

Resurrección

Explicó que la Semana Santa tiene su núcleo en el Triduo Pascual, Jueves, Viernes y Sábado Santo, días que reflejan el amor de Dios y conducen al misterio de la Resurrección de Cristo.

Destacó que este acontecimiento constituye el eje de la vida cristiana, al representar la victoria de la vida sobre la muerte y del amor sobre el pecado.

“El anuncio pascual es la noticia más hermosa: nos recuerda que, incluso ante nuestra fragilidad, siempre hay esperanza”, afirmó.

Por otro lado, mencionó la realidad social que atraviesa el estado e invitó a la población a reflexionar sobre las “muertes cotidianas” que enfrenta la entidad, como la pobreza, la violencia, la exclusión y el desplazamiento forzado.

Asimismo, exhortó a los fieles a convertirse en agentes de paz y justicia en sus comunidades, recordando que “la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida”.

Jornada de la Caridad

En el marco de esta celebración, la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez lleva a cabo la Jornada de la Caridad, impulsada por Cáritas y la Pastoral Social, con el lema “Sembremos caridad y cosechemos esperanza”.

Esta colecta, que se realiza en todas las diócesis del país, busca apoyar a personas en situación de vulnerabilidad mediante acciones de ayuda humanitaria, desarrollo comunitario y acompañamiento integral.

Además, subrayó el significado de los días santos.

El Viernes Santo, dijo, se centra en la pasión de Cristo, con la proclamación del Evangelio de San Juan, la oración universal y la adoración de la cruz.