El sionismo no es judío: filósofa Silvana Rabinovich

Contrario a lo que se podría pensar, el proyecto sionista no es judío, así lo mencionó la filósofa Silvana Rabinovich, quien durante una conferencia organizada por la asociación JobeLab, aseveró que es, de hecho, la negación del judaísmo.

Durante el evento desarrollado en el Cideci Unitierra, la activista judía y académica de la Universidad Autónoma de México (UNAM), recordó que de 1947 a 1949, cuando ocurrió lo que los palestinos llaman el Nakba (o la catástrofe en español) fueron desplazados más de 750 mil habitantes de Palestina.

Mientras que entre 2023 y 2024, este mismo fenómeno ascendió a más de un millón 900 mil palestinos desplazados, quienes también están en riesgo de padecer la “limpieza étnica”.

Historia de un concepto

En su exposición, Rabinovich recordó al jurista polaco Raphael Lemkin, quien acuñó el término genocidio, dando una serie de criterios específicos, entre los que se encontraba “la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de los grupos nacionales”.

“El genocidio, según propuso Lemkin, se dirige contra el grupo nacional como identidad y las acciones se dirigen contra los individuos, no en su capacidad individual, sino como miembros del grupo nacional”.

Silvia Rabinovich indicó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asimiló este concepto con varias modificaciones, sobre todo, dijo, porque muchos países en sus procesos de colonización podrían haber cometido genocidio.

La activista mencionó que, ante las acciones realizadas por parte de Israel en Palestina, algunos habitantes han propuesto “Al Nakba” como un nuevo concepto jurídico, en contra posición del “genocidio”, el cual consideran que ha sido colonizado por las instituciones.