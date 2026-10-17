El Soconusco lleva dos meses sin feminicidios

Tras la incidencia de feminicidios registrados en el primer semestre de 2026 en la región del Soconusco, considerada como foco rojo, la estrategia de seguridad iniciada en agosto ya ha dado resultados positivos, pues no se ha registrado ni un solo caso, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

De acuerdo a las estadísticas reveladas en informes pasados, de enero a junio del presente año, Tapachula y Tuxtla Chico presentaron un aumento del 400 y 300 por ciento, respectivamente, en casos de feminicidios, tomando en cuenta el mismo periodo, pero del 2025.

Estrategia

Ante esta situación, y con la puesta en marcha del programa estatal Prevenir para el Buen Vivir, impulsado por el gobierno en turno, se reforzó la seguridad y la prevención de la violencia en los hogares del Soconusco y Costa, teniendo como principal objetivo el municipio de Tapachula.

“En esta región tuvimos un incremento considerable de feminicidios en toda la entidad de enero a junio, afortunadamente tenemos dos meses sin ningún caso”, recalcó el fiscal.

Aseguró que esto no significa que se haya “ganado la batalla” a la conducta feminicida; sin embargo, reconoció que las acciones de prevención están siendo bien aceptadas por la población, a quien reconoció su participación en la política de prevención.

Llamado

Llaven Abarca invitó a seguirse sumando a esta cruzada por la paz y la prevención, principalmente a las familias, debido a que es dentro del hogar donde se pueden derivar diversos delitos y conductas violentas.

Recordó que, junto a un equipo especializado, permanecen de manera presencial durante tres días a la semana en Tapachula, donde también se ha buscado contener la tendencia al alza de homicidios, suicidios y delitos de tipo sexual, principalmente en las infancias.