El suicidio, una alarma de salud pública en Chiapas

Los suicidios en Chiapas muestran una tendencia alarmante. Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre enero y agosto de 2026 se han contabilizado más de 212 casos, por lo que se atiende como una prioridad de salud pública.

Esta dinámica exige una coordinación entre autoridades, pero también las familias, que deberán conocer los síntomas, identificarlos y solicitar ayuda cuando sea necesario.

Incluso para las personas dentro de esta condición de depresión y pensamientos de muerte existen espacios a donde buscar ayuda, inicialmente llamando a Línea de la Vida 800 911 2000, disponible las 24 horas del día durante todo el año para brindar orientación y apoyo psicológico.

Casos

En este sentido, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que en lo que va de 2026 Chiapas ha registrado 212 casos de suicidio, de los cuales 90 por ciento corresponde a hombres y 10 por ciento a mujeres.

El 83 por ciento de los casos está relacionado con asfixia por ahorcamiento; en segundo lugar se encuentra la ingesta de sustancias tóxicas o venenos y, en tercero, las lesiones provocadas por arma de fuego.

En cuanto a edades, señaló que el mayor número de casos se concentra entre personas de 30 a 39 años, seguido del grupo de 20 a 29 años y, posteriormente, de adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años.

Salud

En este sentido, el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, confirmó que más de 12 mil trabajadoras y trabajadores han sido capacitados mediante la Guía de Intervención Humanitaria mhGAP en las 10 jurisdicciones sanitarias, 13 hospitales y 14 unidades de primer nivel.

Indígenas

Añadió que este material ha sido traducido a distintas lenguas con el propósito de ampliar su alcance entre la población indígena y garantizar atención a quienes soliciten apoyo.

Espacios físicos

La Clínica de Emergencias Psicológicas para la Atención de Conductas de Riesgo y Suicidio en Adolescentes (EMA) despareció desde el 2020, fue un proyecto dentro del Hospital Pascacio Gamboa.º

En su lugar, se atienden a pacientes con riesgos suicidas desde los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosamas) de IMSS Bienestar; así mismo, en los centros de salud de primer nivel de atención y también en Segundo Nivel se otorga atención en materia de salud mental a los pacientes.

En un mes Chiapas tuvo 31 suicidios

A lo largo del pasado mes de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo conocimiento de 31 suicidios en Chiapas, con una constante de hasta siete casos semanales, según las estadísticas reveladas por el fiscal general.

El funcionario señaló que estas conductas violentas se han cometido con regularidad dentro de los hogares y han comenzado a ser un tema que las autoridades buscan atender mediante la prevención.

En la última semana del mes se registraron ocho casos, distribuidos en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Suchiate, Chilón y Tila.

En el balance general, la capital y Tapachula registraron cuatro casos cada uno, siendo los municipios que más hechos concentraron, situación que enciende los focos rojos principalmente en jóvenes.

Del total de casos, 28 corresponden a hombres y el resto a mujeres. El rango de edad predominante es mayor de 18 años; sin embargo, en agosto se tuvo conocimiento del suicidio de dos menores de edad.

Modalidad

Respecto a la modalidad, Llaven Abarca explicó que la mayoría recurre al ahorcamiento, con 24 casos contabilizados; le siguen la intoxicación, el uso de arma de fuego y otro tipo de objetos.

Finalmente, el fiscal hizo un llamado a la población en general a valorar el tema de la salud mental y enfatizó a los padres de familia vigilar la conducta de sus hijos e hijas, así como cuidar el entorno familiar que se mantiene dentro de los hogares.

Tuxtla, la capital del suicidio

La Cruz Roja, delegación Chiapas, estima en promedio entre cinco y seis servicios relacionados con suicidios al mes en Tuxtla, aunque no todos los casos son cubiertos directamente por la institución, ya que el sistema de emergencias 911 es el que deriva los reportes, informó José Alejandro Suárez Zenteno, coordinador estatal de Socorros.

En entrevista, el responsable señaló que estos casos se incrementan en ciertos periodos y que la escena suele ser muy lamentable para los familiares. “Por lo general, los datos estimados que tenemos en promedio son de cinco a seis al mes. Sin embargo, no todos los servicios los cubrimos nosotros, ya que el sistema de emergencia integrado por el 911 es el que nos deriva”, explicó.

Sobre el método que la Fiscalía ha señalado como principal, el ahorcamiento, Suárez Zenteno indicó que cuando el personal de Cruz Roja acude al lugar, en ocasiones la persona ya se encuentra en otras condiciones y no siempre se verifica directamente el dato concreto; sin embargo, subrayó que el impacto para los familiares es muy fuerte.

El coordinador estatal precisó que la capital chiapaneca es el municipio donde más prevalece esta problemática. “Tuxtla Gutiérrez es uno de los que más prevalece. En otros municipios es muy raro realmente la incidencia de ese tipo. Por lo regular la parte de Tuxtla Gutiérrez sí es una que ha influido mayormente”, dijo. Atribuyó parte de esta situación a que como sociedad “no se le da importancia a la salud mental”.

“El 911 sería la línea correcta para atención y seguimiento de cualquier situación de cualquier persona”, afirmó.

Alertas

Suárez Zenteno recomendó a las familias estar atentas a lo que piensan, dicen y sienten sus hijos, pues pueden ser alertas de lo que ocurre en su interior. También pidió recurrir a atención psicológica o psiquiátrica cuando sea necesario, sin pensar que acudir a un especialista significa estar enfermo.

“Pensamos que ir a un psicólogo o un psiquiatra es por estar enfermo y no necesariamente. A veces tenemos problemas que no podemos deducir nosotros mismos y con ayuda psicológica podemos desfogar esas emociones, que tal vez nos tienen aprisionados”, expresó.

Finalmente, mencionó que además del 911 existen centros de apoyo psicológico en el municipio y el DIF estatal, que pueden brindar atención a quienes lo necesiten. También mencionó el deporte como una actividad favorable para la salud emocional. Hizo un llamado a no dejar pasar las señales y a buscar acompañamiento en tiempo oportuno.

Municipios de alta incidencia

186 de los 240 suicidios registrados en la entidad durante 2025 se concentran en cinco municipios de Chiapas, en lo que equivale a 77.5 % del total estatal, según las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Inegi.

De acuerdo a una consulta realizada a los datos abiertos, los municipios con mayor incidencia son Tuxtla Gutiérrez, con 65 casos; Tapachula, con 53; Yajalón, con 30; San Cristóbal de Las Casas, con 21; y Tonalá, con 17. En conjunto suman 186 casos.

A nivel nacional, el Inegi reporta ocho mil 846 suicidios en 2025. Chiapas representa 2.7 % de esa cifra. Después de los cinco municipios mencionados, Reforma registra 12 casos; Comitán de Domínguez y Palenque, seis cada uno; Chilón, cinco; y Ocosingo, tres.

El documento detalla que 10 municipios concentran 218 de los 240 casos, esto es, 90.8 % del total estatal. Además, varios municipios aparecen con dos casos: Altamirano, Huixtla, Mapastepec y Tila. Con un caso figuran Acacoyagua, Amatán, Ángel Albino Corzo, Cintalapa, Escuintla, Frontera Comalapa, Huehuetán, Mazatán, Ostuacán, Oxchuc, Pichucalco, Suchiate, Tapilula y Villaflores.

El Inegi precisa que los datos corresponden al municipio donde ocurrió la lesión, no necesariamente al lugar de residencia de la persona.