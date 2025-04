El suplicio de la espera

A pesar de los avances en salud, el sistema médico aún manifiesta pendientes que afectan a la población en su día a día, como puede atestiguarse a las afueras del Hospital No. 2 de Tuxtla Gutiérrez “5 de Mayo”.

En el marco del Día Mundial de la Salud, familiares de pacientes se enfrentan a largas esperas, falta de atención y condiciones precarias mientras luchan por la vida de sus seres queridos.

La realidad fuera del hospital refleja la cruda situación del sistema de salud en Chiapas. Familias enteras se ven obligadas a enfrentar no solo la angustia de tener a un ser querido internado, sino también las penurias de un sistema que, aunque ofrece atención, está lejos de ser ideal.

Las largas esperas, la falta de infraestructura adecuada y las condiciones precarias son solo algunos de los problemas que afrontan quienes pasan horas fuera de las instalaciones esperando una mejora en sus familiares.

En los pasillos del hospital, donde las conversaciones se mezclan con el sonido de los teléfonos, los rostros de preocupación y cansancio reflejan la tensión de los que pasan días, e incluso semanas, esperando una atención que se ve retrasada por la saturación del hospital.

Voces

Rosa María López, madre de un joven que lucha contra el cáncer desde hace dos años, habló acerca de la realidad que vive.

“Mi hijo tiene 22 años y hemos luchado contra esta enfermedad desde hace unos años, venimos cada vez más seguido al hospital, a veces tenemos que esperar un poco más. Es complicado estar aquí, el hecho de que mi hijo tenga esta enfermedad es difícil, ahora las condiciones que a veces debemos pasar, que no pueda acompañarlo en todo momento y deba dejarlo solo”, mencionó.

Por otro lado, José Ernesto González, esposo de paciente con problemas respiratorios, habló acerca de la falta de recursos y repuesta por parte del hospital. Su punto de vista coincide con la opinión de otros pacientes.

“Mi esposa lleva más de tres semanas en el hospital. Le diagnosticaron problemas respiratorios graves y está esperando un procedimiento que parece no llegar nunca. Todos los días nos dicen lo mismo: que tenemos que esperar, que no hay suficientes camas, que los recursos son limitados. A veces me siento impotente porque no sé qué más puedo hacer”, mencionó.

Ayuda

Muchas personas son testigos de la situación que pacientes y sus familias enfrentan todos los días, tal es el caso de los comerciantes como Amalia Rodríguez, quien mencionó la ayuda que a veces ofrece a estas personas.

“A veces platico con la gente de lo que implica estar acá, el gasto, el desvelo; y en ocasiones cuando compran cena les digo que no se preocupen por pagarme”.

En el Día Mundial de la Salud, el llamado es claro: mientras celebramos los avances en la medicina y la salud global, no podemos olvidar las dificultades que aún viven miles de personas que luchan por la vida de sus seres queridos en un sistema médico que, aunque esencial, sigue enfrentando graves retos en infraestructura, recursos y atención.