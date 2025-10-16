El sur seguirá bajo el asedio de las lluvias

Chiapas experimentará lluvias fuertes con episodios más intensos en zonas costeras advirtió el Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez”. Además habrá oleaje elevado y fuertes vientos en las regiones del Soconusco e Istmo Costa hasta el día sábado.

De acuerdo al pronóstico de 96 horas , el jueves 16 y viernes 17 de octubre se esperan acumulados de lluvia de 75 a 150 milímetros en la región sur de Chiapas, pudiendo alcanzar puntuales torrenciales el viernes.

El pronósticos de lluvias muy fuertes a intensas está impulsada por una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas del estado, favorecidas por el flujo de aire húmedo del Océano Pacífico y la Zona de Convergencia Intertropical.

Este patrón generará vientos del este y sureste con velocidades de 30 a 40 km/h, así como oleaje elevado en las costas, donde la altura de las olas podría alcanzar constantes de 3.5 metros.

Para el sábado 18, el SMN prevé que persistirán las lluvias muy fuertes con puntuales intensas en el sur de la entidad, manteniendo el escenario de tiempo inestable.

Advertencias

Las autoridades meteorológicas advierten que estas lluvias podrían ir acompañadas de descargas eléctricas muy fuertes, caída de granizo, deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas.

Se recomienda a la población extremar precauciones, atender los avisos oficiales y evitar cruzar cauces de ríos o zonas de riesgo.

Estas condiciones mantendrán un ambiente de cielos nublados a medio nublados y pondrán un equilibrio a las temperaturas, se esperan máximas de 35 °C en zonas bajas y costeras. Las mínimas de hasta 12 °C se resentirán en zonas de montaña.