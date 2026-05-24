El tiempo dejó huella en el Museo de la Ciudad

La conservación del patrimonio histórico de Tuxtla Gutiérrez continúa desde el Museo de la Ciudad, donde la brigada de restauración trabaja en el rescate de piezas afectadas por el paso del tiempo.

José Omar Juárez Álvarez, coordinador del Departamento de Colección, explicó que en la actualidad realizan el desenmarcado de fotografías, documentos y pinturas que permanecieron almacenados durante casi nueve años y presentan daños por humedad.

Lo encontrado

Entre los hallazgos más importantes destacó un conjunto textil de bodasoke, cuyas piezas fueron encontradas por separado y posteriormente identificadas como parte del mismo atuendo tradicional.

El museo mantiene abiertas sus brigadas todos los domingos e invita a la ciudadanía a participar con trabajo voluntario o donaciones para preservar la memoria histórica de la capital chiapaneca.