El transporte público en Tuxtla no es inclusivo

En Chiapas, y particularmente en Tuxtla Gutiérrez, de manera constante se aplican incrementos al costo del pasaje en el transporte público con la intención de mejorar el servicio, no obstante se ha dejado a un lado la inclusión para las personas con discapacidad.

Jesús Rasgado Calderón, presidente de la Organización de la Sociedad Civil Chiapaneca para la Inclusión Social, (Orschis) añadió que la capital del estado carece de un sistema de transporte público adecuado para las personas con discapacidad, lo que limita severamente su autonomía y movilidad.

Sin cumplir con normas

Rasgado Calderón destacó que, pese a algunos esfuerzos, la infraestructura urbana y los servicios continúan siendo insuficientes y en muchos casos no cumplen con las normas de accesibilidad.

“Se rumora que puede hacerse algo en transporte, pero hasta ahora no se ha visto nada concreto. En la Ciudad de México existen los Metrobuses, una accesibilidad muy importante. Eso quisiéramos aquí en Chiapas”, expresó el activista.

Además hizo mención del extinto proyecto del Conejobus como referencia de un servicio accesible que operó brevemente en Tuxtla hace años, pero por diversas cuestiones dejó de funcionar.

Rampas no funcionan

Las carencias, dijo, no se limitan solo al transporte, sino también a la infraestructura de la ciudad. Aunque se construyen rampas, muchas no cumplen con la inclinación reglamentaria del 6 al 8 %, volviéndose inseguras o inútiles.

El presidente de Orschis proporcionó cifras que dimensionan la población afectada: en el municipio de Tuxtla Gutiérrez hay 79 mil 969 personas con discapacidad registradas, lo que representa entre el 12 y 13 % de la población total, mientras que a nivel estatal la cifra asciende a aproximadamente 278 mil personas.

Hizo un llamado a las autoridades para que tomar en cuenta a este sector de manera más amigable y efectiva, a fin de avanzar en proyectos a favor de la inclusión y no dejar en el olvido las demandas de un grupo poblacional tan significativo.