El transporte sigue siendo el mismo desde décadas

El reciente anuncio de un posible incremento al precio del pasaje colectivo en Tuxtla Gutiérrez ha causado molestias en la ciudadanía. La gente opina que esta tendencia se ha mantenido desde hace al menos 24 años sin que hasta el momento haya una mejora considerable en este servicio.

“Sigue siendo el mismo servicio, incluso más feo” aseguró Marilú Hernández de 64 años y usuaria de la ruta 35, señaló que a pesar de prometerse mejoras tanto en unidades como en el servicio, este nunca llega.

A este reclamo se sumó el de Mariana Villa, quien aseguró que este aumento es inaceptable dado a la mala calidad de transporte que se posee y criticó que en la capital y en todo el estado aún no se cuente con una estructura legal para que esto suceda.

“Estamos tan lejos de esa estructura legal, llevamos dos años de retraso de esa armonización de seguridad y transporte, un llamado nuestros legisladores para que legislen antes de aumentar las tarifas” denunció.

Lucha histórica

De acuerdo a los registros del periódico Cuarto Poder, durante varios meses del año 2002 se registraron diversas manifestaciones por parte de la ciudadanía, principalmente de estudiantes quienes se oponían a la nueva tarifa de 3.50 pesos, debido a que el aumento de .50 centavos representaba un golpe duro a la economía de las familias.

“Como consecuencia de este nuevo incremento los transportistas estarían obligados a brindar un mejor servicio a a la población, como reducir el número de pasajeros, darles mayor mantenimiento de manera periódica a las unidades y acreditar cursos de manejo”, se leía en una publicación de esta casa editorial hecha el 2 de octubre de 2002.

Casi 24 años después, bajo la misma promesa se pretende aumentar el costo del pasaje de 11 a 14 pesos, situación que genera reclamos como el de Marilú Hernández, que son las mismos de los estudiantes del año 2002, pese a que se anuncian cambios en el transporte, este continúa siendo el mismo e incluso peor.