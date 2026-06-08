El Triunfo, disco más reciente de Julio Flores

Para componer las 12 canciones que integran su nuevo disco titulado El Triunfo, el jazzista Julio Flores Bermúdez, considerado uno de los mejores guitarristas de Chiapas, vinculó el patrimonio cultural que es la música tradicional con el patrimonio natural de la entidad, con la finalidad de contribuir a difundir esos sitios mágicos y emblemáticos, protegerlos y conservarlos.

“Las 12 piezas, instrumentales, son un pequeño homenaje a las siete reservas que hay en Chiapas. Hay una obra para cada una: Montes Azules, el volcán Tacaná, Yaxchilán, La Sepultura, El Ocote, etcétera, además de lugares emblemáticos y de tradición en comunidades indígenas”, agregó.

En entrevista dijo que le gusta mucho también “la música tradicional indígena que tiene su magia. El viaje de lo Maxes en Chamula, por ejemplo. Traté de conservar la instrumentación que utilizan. La canción del pixol (sombrero en tsotsil) está dedicada a San Andrés Larráinzar con un rito muy tradicional”.

Señaló que “el sentido del disco es tomar la semilla del folclor, de la música tradicional, fusionarlo con los otros elementos musicales y el patrimonio natural”, como las reservas ecológicas.

El Triunfo es su disco más reciente y “tiene mucha historia y plática. Nació de una plática fortuita en un café en San Cristóbal con el fotógrafo Jorge Silva, quien me habló que trabajaba en un libro acerca de la biosfera de El Triunfo. Al ver las fotos y videos despertó en mí un interés grande de ese lugar que no conocía porque son reservas y normalmente no va uno a visitar. Pensé que con la música se podía hacer una pequeña contribución para difundir esos lugares mágicos y emblemáticos para protegerlos y conservarlos. Apoyar en lo que podamos”.

Manifestó que visitó las reservas y otros lugares gracias al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) que le dio una beca hace dos años, apoyo con el que pudo ponerse en contacto con los biólogos para ir a las zonas núcleo.

En su opinión, “es vital conservar las tradiciones sobre todo ahora que se dice a veces que como que son del todo malas y hay tradiciones muy buenas que nos dan identidad, algo de lo que carecemos bastante hoy en día. Me considero un músico tradicional que renueva la tradición”.

Inicios

Reconoció que “es difícil darse a conocer y más haciendo música que no es lo que manda el streaming para que sea un éxito, pero vale la pena también intentar y tener una voz propia.

Continuó: “Soy guitarrista, aunque toco otros instrumentos como el bajo y la armónica, que es superdifícil. Mi papá (Mario Flores Quiroz, ya fallecido) se educó en cursos de verano en el Conservatorio y daba clases de música en escuelas primarias. Él fue mi primer maestro de guitarra y me enseñó las bases, la rítmica, la lectura, etcétera. Eso me dio la pauta para decidir ser músico y luego conocí a otro familiar que valoro mucho porque fue pilar importante en mi desarrollo, Guillermo Flores Méndez, tremendo guitarrista clásico, primo de mi papá. Me motivó y guio mucho para no claudicar porque el camino de la música es bien difícil, hay que tener bastante arrojo para decir quiero ser músico”.