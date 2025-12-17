El turismo debe avanzar a la innovación: secretaria

La diputada Erika Paola Mendoza, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, fue la encargada de presidir la Glosa del informe de la titular de la Secretaría de turismo en Chiapas, María Eugenia Culebro Pérez.

Participaron diversas cámaras empresariales, además de personal de la Secretaría de turismo, encabezados por el coordinador Segundo Guillén, se destacó la urgencia de construir un nuevo modelo turístico para Chiapas, donde la infraestructura, pueblos indígenas y seguridad sean la ruta a seguir.

Glosa

En este contexto, la secretaria dijo que la actividad turística debe avanzar hacia la innovación, quien explicó que es prioridad fortalecer la imagen de Chiapas a nivel nacional e internacional mediante la construcción de marcas, capacitación y mejora de la infraestructura turística, incluyendo la participación de municipios, comunidades indígenas y las tres órdenes de gobierno.

Se busca, dijo, construir un modelo turístico transformador y humanista, de acuerdo al Plan Estatal del Desarrollo que encabeza el mandatario Eduardo Ramírez Aguilar, que mediante la seguridad ha garantizado el desarrollo del sector.

En las rondas de preguntas los diputados básicamente preguntaron sobre la importancia del turismo, la administración financiera y la relevancia de la seguridad.

Crítica

En contraparte, poco pudo exponer respecto a los mecanismos para evitar la gentrificación y otros fenómenos conocidos como “folckorización de lo cultural”, mediante el cual, municipios de Chiapas, como San Cristóbal de Las Casas y Chiapa de Corzo, pierden identidad y sus habitantes son desplazados.