El turismo folkloriza la gastronomía regional

El giro turístico de San Cristóbal ha fomentado la folklorización de su gastronomía local, así lo expuso Luis López Meza, lingüista y cofundador del proyecto Kulantu, durante su ponencia en el Cimsur UNAM, en donde explicó que esto convierte las prácticas culturales en un mero espectáculo.

En entrevista detalló que, según la literatura académica, la folklorización tiene dos ejes, el político y el turístico. Para el caso de la gastronomía este proceso se observa cuando en los menús de degustación se hacen rituales que tienen valor para una cultura, pero en ese momento eso se ignora.

Cuestionamiento

Luis Meza recuerda que cuando inició el proyecto e iba a comprar los insumos al mercado, las marchantas le contaron que, en muchas ocasiones, los compradores de los restaurantes son, por un lado, quienes más calidad exigen, al mismo tiempo que más regatean.

Para Luis Meza estas acciones son hipócritas por parte de algunos restaurantes que promocionan el tener una economía circular y solidaria.

El lingüista también lamentó que, aunque en teoría existen varias políticas públicas que evitan caer en estas acciones, la intención se pierde en la práctica. Aunado a que, en ocasiones, quienes toman las decisiones desconocen de comprar en los mercados y en los puestos locales.

En ese sentido, invitó a consumir con personas locales, vulnerables y de la tercera edad que siguen llegando de las comunidades para obtener un recurso. “Porque es algo que yo viví también, con mucha familia que venía de la comunidad con la intención de ganar más dinero”, agregó.