El turismo sigue sin llegar a San Cristóbal

Pese a que el discurso oficial por parte del Ayuntamiento de San Cristóbal menciona que durante las últimas temporadas vacacionales se alcanza una ocupación de hasta el 90 %, esto dista de lo que afirman algunos hoteles de la parte céntrica de la ciudad.

En un sondeo hecho en varios hoteles de la ciudad, ubicados en el primer cuadro de San Cristóbal, la tendencia es alarmante: no llegaban ni al 50 % de ocupación. Únicamente dos hoteles dijeron tener ocupación al 80 y 90 %.

El hotel El Arrecife, uno de los más emblemáticos de la ciudad, no alcanzaba ni el 10 % de ocupación, con tan solo cuatro habitaciones ocupadas de 72.

Situación similar registraron hoteles como el Catedral, con un 20 % de ocupación; o el hotel San José con un 10 % de las habitaciones en uso. Sin embargo, la mayoría espera que estos números mejoren en los próximos días.

Más allá de los números

Uno de los hoteleros encuestados, quien prefirió guardar anonimato por la poca receptividad a la crítica que tienen las autoridades últimamente, señala que la situación de crisis hotelera se debe entender más allá de los números.

Lamenta que estas fechas vacacionales o fines largos terminen siendo “salvavidas” para negocios pequeños o medianos. Pese a que se pueda tener un lleno total el sábado. “Ningún negocio vive de un día lleno”, indica.

En las últimas horas han detectado información falsa sobre levantamientos en San Cristóbal que terminan afectado al turismo, esto aunado a una falta de visitantes internacionales, lo cual se debe a varios factores.

El entrevistado hace referencia al “efecto andador”, que consiste en ver las calles de San Cristóbal repletas de gente, lo que no necesariamente significa turismo, ya que muchos son visitantes locales de Tuxtla Gutiérrez o Comitán que comen, pasean un rato, pero no pasan la noche.

Un último factor que prevé que afecte durante abril a los hoteleros y negocios locales es lo relacionado a los impuestos chinos, esto porque la mayoría obtiene sus insumos de ese país. Comentario similar le merece el aumento al salario.