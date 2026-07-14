El último pase de lista y mariachi de despedida

La plaza cívica de la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ESTI) 64 de la colonia Plan de Ayala lució diferente a cada lunes de homenaje. Esta vez un arco de globos y adornos en el techo recibió a los alumnos de la generación 2023-2026 para presenciar su último pase de lista y recepción de documentos.

Minutos después de las 9 de la mañana, el sol calentaba las sillas de algunos invitados, por otro lado, entre nervios, los alumnos de los grupos A al F ocupaban sus lugares, algunos con la mirada perdida, otros tomándose fotos o subiendo historias para sus redes sociales.

De pronto de la bocina se escuchó el tercer llamado e inicio de la ceremonia, el pase de lista sonó por última vez salón por salón.

Memorias

Cada nombre respondido era un eco de travesuras, aprendizaje y experiencia, al terminar, la entrega de documentos, esa constancia de papel que costó tareas, noches de desvelo y “mil exámenes”, valió el fin de una etapa.

Al final de la mesa del presidium, los padrinos de graduación, fieles a la tradición, esperaban a sus ahijados o ahijadas con cajas de teléfonos de última generación y sobres con efectivo. Los anillos de oro, dicen los maestros, pasaron de moda; hoy el regalo vale miles de pesos y cabe en un bolsillo.

El momento más emotivo llegó cuando, sin previo aviso, el mariachi atravesó el arco de globos entonando “Hermoso Cariño”, de un momento a otro cientos de teléfonos grababan el momento.

Algunos alumnos bailaron entre risas y lágrimas con sus familiares, otros solo observaron con risas y la pena que caracteriza a un adolescente de no querer bailar.

A las 10:32 de la mañana oficialmente se clausuró la ceremonia, uno a uno los jóvenes salieron con sus teléfonos nuevos y el corazón lleno. La ESTI 64 se quedó con sus pasillos vacíos, aún con el eco de un mariachi que, por esta vez, no cantaba amores, sino despedidas.