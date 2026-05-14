El único compromiso es que Chiapas esté en paz

Con el objetivo de evaluar y reforzar las acciones operativas en la región Soconusco, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, y el secretario de Seguridad Pública Municipal de Tapachula, Manuel Alejandro Lluch García, se reunió con Mandos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) en la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) en Tapachula.

En su intervención, Aparicio Avendaño reconoció que, con el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, hoy Chiapas cuenta con números positivos en materia de seguridad y señaló que esta cifra debe de ser una motivación y un aliciente para continuar atentos y no bajar la guardia.

Mensaje

“Tapachula comparte frontera con Guatemala, es una zona prioritaria y el objetivo es reforzar los operativos de prevención del delito y también para hacer proximidad social. Nuestro único interés y nuestro único compromiso es que Chiapas esté en paz”, declaró.

Finalmente, el titular de SSP exhortó a las y los mandos a continuar trabajando con coordinación y comunicación con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y todas las instituciones de seguridad para seguir colocando a Chiapas como el estado más seguro.

A esta importante reunión asistieron: Carlos Javier Pineda Antillón, director de la Guardia Estatal Fronteriza; Josafat Martínez Lozano, comandante del Sector V de la Guardia Estatal Preventiva; Erick Mondragón de la Torre, jefe del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 Tapachula; Daniel Martínez Huitrón, comandante Base de Operaciones de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) Tapachula; Grisel Barba Duque, delegada de la Guardia Estatal Vial Preventiva Tapachula; entre otros.