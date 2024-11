El viaje al más allá también ha subido de precio

Cajones de madera sencilla, personalizados, con luces led, con espacios transparentes, los servicios funerarios también se han actualizado para ofrecer los cortejos fúnebres, que en este 2024, han elevado su costo en un 15 % en promedio.

Hablar de la muerte sigue siendo un tabú, es algo que en automático, para la mayoría de personas, genera temor, aunque sea algo inevitable del proceso biológico para todo ser vivo.

Una mano en momentos difíciles

Afortunadamente existe un sector que se encarga de brindar apoyo en estos procesos, en esos momentos amargos en que los seres humanos despiden a sus seres queridos: se trata de los servicios funerarios.

Hasta la muerte genera gastos, y las funerarias han creado diferentes opciones que se adaptan a las necesidades y bolsillos de las personas que lo requieren.

Adriana Evangelina Rodríguez Mazariegos, encargada de Funerales Calas de Tuxtla, dio a conocer que en este momento el servicio básico funerario de una capilla con capacidad para 80 personas tiene un costo de 17 mil 500 pesos.

La experta en el tema detalla que este costo incluye el proceso de inhumación o cremación.

Mientras que un servicio en las capillas con capacidades de 200 a 300 personas sale en 20 mil 500 pesos.

¿Qué incluye el servicio funerario?

Rodríguez Mazariegos da a conocer que un servicio funerario incluye recoger el cuerpo en el domicilio, el hospital o el Semefo, el proceso de embalsamamiento, la preparación, el arreglo estético, los pagos de derecho, si se trata de una cremación.

Aclaró que, si se trata de una inhumación el pago de derechos lo hace el familiar, debido a que tienen que reconocer el lote en el panteón municipal.

“El servicio también incluye bebidas ilimitadas, agua, refresco, café o té, desde que inicia la velación hasta que se retira el cuerpo. Los alimentos van por cuenta de los familiares”, manifestó

Aunque también hay cajones de lujo, cajones con vista panorámica (se puede observar el cuerpo en todo alrededor), con imágenes de santos labrados en la madera, lo que el cliente requiera, así como el color.

La inflación también ha pegado al negocio de la muerte, por lo que, en este 2024, el costo de los servicios se elevaron en un 15 por ciento, por el alza en los insumos y el pago de derechos, en comparación al año pasado.

No dejar problemas a los vivos, una buena opción

Esta funeraria también cuenta con el servicio de pago adelantado, en el que una persona puede acudir a la funeraria y pagar en vida sus servicios funerarios.

“Manejamos los paquetes a futuro, en el que se puede hacer pago de contado, a 3, 6, 12, 24 y 36 meses. Esto resulta una buena opción por la forma de los pagos y facilidades. En este caso es un paquete para 80 personas, aunque si es cremación no se incluye la urna”, indicó.

La población de la capital chiapaneca sigue con el arraigo de la inhumación (entierro), aunque en la población joven se observa un incremento de las solicitudes de cremación.

“La cremación evita el pago anual del terreno, aunque también existe casos en que buscan evitar el abandono de las tumbas al paso del tiempo, por ello, optan por la cremación”, comentó.

Para esta opción también hay varias alternativas de urnas en madera, ónix mármol y acero inoxidable, así como también docenarios para las personas que desean portar un poco de las cenizas de su seres queridas todo el tiempo.

En este momento, la funeraria ofrece entre 20 a 40 servicios por mes, con una breve disminución en el mes de octubre.

La empleada de este establecimiento refiere que trabajar en este negocio es muy tranquilo, aunque en más de una ocasión ha tenido experiencias un tanto increíbles.

“Nos ha tocado escuchar ruidos en los cajones, que las puertas de las capillas se abren y cierran solas, aunque no es algo que me quite el sueño, no es algo que me lleve a casa, por el contrario, me ha cambiado la forma de ver la muerte y la vida”, concluyó.