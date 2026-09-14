El voto impulsa la igualdad: obispo

Ante el inicio del proceso electoral federal, el obispo de la diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, convocó a la población a participar activamente y acudir a votar, ya que de esa manera se contribuye a la defensa de los principios de igualdad, libertad y rendición de cuentas.

Al mismo tiempo, planteó la necesidad de protección de los derechos humanos, las libertades civiles, la atención al cambio climático, políticas migratorias justas y regular la tecnología en forma ética.

Mensaje

En su mensaje semanal relacionado con la educación para la democracia, el líder religioso consideró que todos los anteriores temas “son desafíos que exigen la participación de todos, porque de esa manera contribuimos a buscar y alcanzar soluciones eficaces”.

Por ello, insistió en que el voto es una de las responsabilidades de todo ciudadano. “El derecho a votar y el ejercicio del voto son una de las piedras angulares de la democracia, que da voz a las personas en los procesos de toma de decisiones. Al ejercer nuestro derecho al voto, aseguramos que se oiga nuestra voz y contribuimos a la defensa de los principios de igualdad, libertad y rendición de cuentas”.

Sin embargo, también planteó que los ciudadanos respalden a candidatos que se ajusten a sus valores y prioridades. “Nuestro voto influye en las leyes y reglamentos que se promulgan y esto repercute en ámbitos como la salud, la educación, el bienestar social, la libertad religiosa y muchos otros”.

Además, puntualiza que “el voto es una herramienta importante para impulsar el cambio social, contribuyendo al fomento de la igualdad, los derechos civiles y la justicia social. Asimismo, promueve la participación y el compromiso, con lo que se refuerza el marco democrático y se da voz a las personas a la hora de proyectar el futuro de sus comunidades”.