El voto libre, vía para construir paz: magistrado

Este domingo 31 de agosto el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la ceremonia cívica con motivo de la Jornada Electoral Extraordinaria de Elecciones en el municipio de Pantelhó, y en el arranque de la sesión permanente del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

En representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la ceremonia estuvo encabezada por la secretaria general de Gobierno y Mediación, Patricia Conde Ruiz, junto a la consejera presidenta provisional del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez, quienes manifestaron y refrendaron el compromiso del mandatario estatal, así como de las instituciones chiapanecas, con el pleno desarrollo de la vida democrática y la participación ciudadana, a través de este proceso electoral extraordinario en el que se elegirán integrantes del Ayuntamiento del municipio de Pantelhó.

En este contexto, el magistrado presidente subrayó que el voto libre y consciente es un deber ciudadano, pues constituye una de las vías más legítimas para construir paz y justicia social. Destacó que esta jornada es trascendental para Chiapas, ya que se logra gracias a la suma de voluntades para establecer un marco de respeto a los derechos civiles y de fortalecimiento del Estado de Derecho.