El VPH tiene serias consecuencias oncológicas

En las mujeres, el cáncer cervicouterino ha concentrado alrededor del 70 % de los ingresos hospitalarios por cánceres asociados al virus del papiloma humano (VPH). En los hombres, el cáncer de ano, de boca y garganta han presentado una tasa de hospitalización de más del 30 %, lo que evidencia que el VPH también representa un problema oncológico relevante para la población masculina.

De acuerdo con los especialistas, las cifras de hospitalización y mortalidad por cánceres asociados al VPH en ambos sexos reflejan la necesidad de seguir fortaleciendo la prevención y la educación en salud, con un enfoque que reconozca que el virus y sus consecuencias oncológicas son un problema que afecta a mujeres y hombres.

Impulsan estrategia

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han impulsado una estrategia integral para 2030, buscando la eliminación del cáncer cervicouterino y la reducción de otros cánceres asociados al VPH, basada en tres pilares: vacunación, detección oportuna y tratamiento adecuado.

Estas acciones también beneficiarían a los hombres, al disminuir la circulación del virus y la incidencia de otros cánceres relacionados.

Más allá de este panorama, estas enfermedades generan un impacto económico, derivado tanto de la atención médica como de la pérdida de productividad por enfermedad y muerte prematura.

Probabilidades

Se estima que casi todas las personas sexualmente activas estarán expuestas al VPH en algún momento de su vida, incluso en más de una ocasión.

Aunque la mayoría de los casos el cuerpo puede eliminar la infección por sí solo, la persistencia de tipos de alto riesgo puede provocar lesiones precancerosas y cánceres como el cervicouterino, vulvar, vaginal, anal, boca y garganta.