El zoológico podría tener un teleférico

El secretario de Turismo del Estado, Segundo Guillén Gordillo, confirmó que se encuentra en análisis la posibilidad de construir un teleférico en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), un proyecto turístico distinto al cablebús que se planteó en su momento para la movilidad urbana.

En entrevista, Guillén Gordillo explicó que la iniciativa busca impulsar al ZooMAT como centro de conservación y conectar esta reserva natural con Copoya, donde se ubica el Cristo de Chiapas, uno de los más grandes del mundo.

El funcionario destacó que la idea surgió tras una visita al municipio de Orizaba, Veracruz, donde el modelo ya opera con éxito y recibe cerca de un millón de visitantes al año, tiene un costo de 100 pesos por persona en un recorrido de aproximadamente un kilómetro, con circuito de ida y vuelta.

“Es un proyecto que se puede autofinanciar si se ve desde un punto de vista de rentabilidad financiera para el estado. Es muy viable”, afirmó el secretario, quien añadió que se encuentra en fase de análisis de costos y proyecciones.

Sobre la posible empresa constructora, Guillén Gordillo señaló que sería una compañía especializada, como una firma francesa que ha desarrollado teleféricos en Orizaba, Michoacán y la Ciudad de México.

Pronto habrá noticias

Aunque evitó adelantar decisiones que no le corresponden, reconoció el entusiasmo del gobernador y adelantó que “muy pronto estaremos dando buenas noticias sobre esto”, sin embargo, volvió a recalcar que este proyecto es totalmente turístico para evitar confusión en la ciudadanía.

El secretario concluyó que él mismo integrará y elaborará el proyecto para que el mandatario estatal tome la determinación final a lo que calificó como un proyecto muy viable.