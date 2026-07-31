El ZooMAT avanza con nuevas remodelaciones

El gobierno de Chiapas ha mostrado interés en proyectar a la entidad como un destino de naturaleza y muestra de ello es la inversión que se ha hecho en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), Centro de Conservación Natural, entre el 2025 y este año, dijo Carlos Alberto Guichard Romero, director operativo del zoológico.

Este espacio tiene dentro de sus características mostrar la riqueza biológica de la entidad, esto expresado en alrededor de unos mil 400 animales que se tienen en las diversas áreas.

Antes de disfrutar de una entrada renovada, explicó, desde el año pasado se inició con un programa integral para mejorar múltiples áreas que ahora puede disfrutar la población.

Áreas intervenidas

Además del acceso, también se rehabilitaron las instalaciones de la casa nocturna, el vivario, el museo zoológico, así como la construcción de senderos, y la gran mayoría de los recintos fueron intervenidos.

A lo largo de este 2026, explicó el biólogo, también se estarán construyendo dos nuevos espacios relacionados con un tortugario y un mariposario.

En relación a la recién inaugurada entrada, comentó que se trata de una nueva proyección y permite al visitante adentrarse en el conocimiento de la riqueza natural con la que cuenta Chiapas.

Ese sitio resume la variedad biológica de Chiapas, acompañada de elementos culturales y tradicionales como los monumentos donde sobresalen algunos emperadores mayas que tenían ciertas características en sus atuendos.

Guichard Romero destacó que el ZooMAT, en su concepto, es muy avanzado y ha sido catalogado como el mejor en su tipo en toda América Latina al tener animales en exhibición, por los rescates y atenciones, de igual modo por las labores de investigación y los programas de reproducción.