Elabora Cobach convocatoria para renivelación salarial

La directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, encabezó este miércoles una reunión de trabajo para la elaboración de la convocatoria correspondiente al proceso de homologación y renivelación salarial del personal docente, anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en fechas recientes.

Figueroa García precisó que este proceso se llevará a cabo conforme a las reglas de operación de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la SEP y con la transparencia necesaria. Para ello, explicó, se ha involucrado a las autoridades correspondientes, así como a la representación de la base trabajadora.

El proceso se desarrolla en el marco de los lineamientos de fortalecimiento salarial, emitidos el pasado 17 de agosto por la SEMS, mediante los cuales se etiquetaron 300 millones de pesos a nivel nacional para dar continuidad al pago de este concepto en los subsistemas estatales de educación media superior.

Como parte de los trabajos, se establecerán las bases y criterios que deberán observarse en la convocatoria que emitirá el Cobach, así como los mecanismos para garantizar un proceso ordenado y apegado a los lineamientos establecidos por la autoridad educativa federal.

De acuerdo con las disposiciones de la SEMS, la convocatoria contemplará la integración de una Comisión Dictaminadora, conformada por un representante de la Dirección General y tres profesores elegidos por la representación sindical.