Elaboran libro conjunto para el medio ambiente

El Convite Cultura, una iniciativa de la Dirección General de Vinculación Cultural, destacó la elaboración de un libro por parte de la población de los Altos de Chiapas, denominado “Miradas en la montaña”.

Una parte del libro se denomina “Letreros para nuestro sendero”, una muestra de la capacidad para la producción literaria con un tema de significativa preocupación a nivel mundial.

“Vengo con mi pareja al Convite, prácticamente desde que inició, cuando me contó de la propuesta de las actividades me parecieron muy interesantes y necesarias para promover la defensa y cuidado del medio ambiente, me pareció muy bueno que las ciencias y las artes pudieran relacionarse de formas creativas y artísticas”, externa la crónica.

Luego, continua el documento, llegamos más temprano de lo usual, pues teníamos el pendiente de las macetitas que algunos no habíamos terminado la semana pasada, y cuando llegué, ya habían puesto las lonas y yo ayudé a acomodar las sillas, procuro ayudarles en lo más que pueda, poco después se fueron sumando más y más personas, entonces nos dieron la bienvenida, nos explicaron que aquella tarde lluviosa reflexionaríamos sobre la otredad y el medio ambiente a través de distintas dinámicas, y cuando terminamos de pintar nos invitaron a jugar algo que se llamó “En la sombra del otro”.

“Por parejas las personas imitaban los movimientos de la otra, movimientos divertidos, serios, mecánicos o anormales se hicieron y fue muy alegre y risas estallaban en los rincones del salón, esta divertida manera nos llevó a reflexionar en cómo en la comunidad nos entendemos y la comunicación que tenemos entre las personas”, explica el libro.

La crónica sigue: con los letreros, nos invitaron a pensar en frases, versos, mensajes o cualquier palabra que nos gustara, también a pensar en nombres de las plantas y sus distintos usos que pueden tener para ayudar a la humanidad, como las plantas que habitan en el área natural y tienen algún uso medicinal, así empezamos a escribir y luego a pintar las tablas de madera, muchas frases inventadas, muchos oraciones imperativas de cuidar el medio ambiente, muchos deseos para que los árboles vivan y den vida, mensajes poéticos y revolucionarios también.

“Al concluir compartimos las frases escritas y las razones de estas. Pero la noche lux desertum nos sorprendió y entonces nos despedimos, retornando a casa en la bici vi la sonrisa de mi pareja y pensé en un poema”, finalizaron.