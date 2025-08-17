Elaboran singular arco de semillas en Teopisca

Un arco elaborado de manera artesanal con más de 50 tipos de semillas de la región, fue colocado en la entrada del templo de San Agustín obispo, con motivo a la feria tradicional, cuyo día principal será el 28 de agosto.

El arco que presenta imágenes religiosas de los principales barrios de la ciudad de Teopisca, es una obra de arte que se realiza en el municipio, informó Mónica Guadalupe Pérez Álvarez, presidenta del Comité Católico de la Feria de San Agustín.

Explicó que todo comenzó en 2023, cuando nació la idea de elaborar el arco con semillas para reducir costos ya que lo elaboraban con flores, lo cual, además de ser muy caro económicamente, se secaba y se marchitaba en pocos días.

“Fue así como nos dimos la idea con los integrantes del comité católico de elaborar un arco utilizando semillas de la región, y vimos que en Socoltenango habían elaborado algo similar”, contó la organizadora.

Fue a partir de ahí que se dedicaron a trabajar hasta concretar la obra de arte que hoy luce en la puerta del templo de estilo barroco.

Explicó que la idea fue concretada con los hermanos Carmen y Julio Sánchez Molina, con el apoyo de su señor padre de oficio carpintero y la colaboración de los integrantes del Patronato del Anuncio de la Feria de San Agustín.

Antes de ser colocado, los integrantes del patronato realizaron un recorrido cargado las partes del arco, el cual terminó en la iglesia de San Agustín, acompañado de las notas musicales de una banda.

Carmen Sánchez Molina explicó que en la obra utilizaron más de 50 semillas, entre ellas las de maíz, café, frijol y pepita de calabaza, por citar solo algunas.

Señaló que la semilla más pequeña que utilizaron fue la de mostaza y la más grande la de guanacaste, que aprovecharon la diversidad de los colores de los granos.

Detalló que fueron días de trabajo, de pensar dónde colocar cada una de las semillas de acuerdo a los espacios y las formas de las imágenes.

“Unas de las cosas muy bonitas que nos pasó fue que habían semillas que los queríamos colocar en cierta imagen y no quedaba, no coincidía y otras sí.