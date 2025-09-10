Elección ciudadana imprime legitimidad

En el marco de la histórica llegada de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) electos por voto popular, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, destacó el profundo significado democrático de este evento y en particular de la llegada del ministro Hugo Aguilar Ortiz.

El legislador calificó como un “gran privilegio” haber sido invitado por el ministro Rodrigo Arístides para ser testigo de este “pasaje de la historia”.

Destacó que la elección directa por la ciudadanía imprime una nueva legitimidad al Poder Judicial.

Avendaño Bermúdez expresó su esperanza en que este nuevo capítulo en la SCJN, bajo el liderazgo de Hugo Aguilar Ortiz, se traduzca en un Poder Judicial con “puertas abiertas para el pueblo”.

Afirmó que la sensibilidad que se comenta, es lo que le faltaba a la Corte, al ser aplicada ahora en la justicia de primera mano, redundará en un gran beneficio para el país.

Mirando hacia el futuro, el diputado anunció que en el año 2027 se llevará a cabo en Chiapas un ejercicio democrático similar para elegir a las propias autoridades judiciales del estado.

Fiesta democrática

Informó que, en su momento, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, en coordinación con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), trabajarán en conjunto para organizar esta “fiesta democrática”.

Al ser cuestionado sobre la relevancia de que el ministro Hugo Aguilar Ortiz provenga de un pueblo originario, el presidente de la Mesa Directiva remarcó que su llegada representa un acto de justicia para los pueblos indígenas y afromexicanos.

“Cuando llega una persona a ejercer un cargo público que ha experimentado en carne propia la marginación y la necesidad, esa experiencia sirve para ser más sensible en el espacio de ejercicio de poder”, afirmó.

Consideró que la vivencia personal del ministro Aguilar Ortiz le permitirá aportar una perspectiva única y urgente en la búsqueda de una justicia pronta y expedita, que es una demanda sentida en todo el país.