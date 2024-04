Elecciones no están en riesgo, pese a conflictos

Aunque en Chiapas se han registrado algunos acontecimientos sociales y dificultades para que personal pueda ingresar a las secciones y notificar a las personas, la delegación local del Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que las votaciones programadas para el 2 de junio de este año no están en riesgo.

Casillas

Claudia Rodríguez Sánchez, consejera presidenta del Consejo Local del instituto en la entidad, confirmó que fueron las juntas distritales las que aprobaron seis mil 992 casillas y son las que se instalarán en las elecciones.

En su momento se informó que personal del INE no pudo acceder a unas 200 secciones electorales (espacios en los que se pueden instalar entre 250 y 300 casillas); sobre esto, Rodríguez Sánchez aseguró que todavía están en tiempo para llevar a cabo las visitas y el plazo para concluir la primera etapa de capacitación fue este 31 de marzo.

Se están haciendo los esfuerzos, dijo, para entrar a todas las localidades, todo esto con la participación activa de las representaciones ejidales, municipales o cualquier autoridad que ayude para que sepan qué trabajo se hará en el lugar. La segunda insaculación será el próximo 6 de abril.

Contrastes

Mencionó que mantienen comunicación con las representaciones municipales, debido a que dentro de una misma zona hay comunidades que piden que no haya elecciones, pero otras indican que sí están en disposición para las votaciones.

Aunque se respeta la decisión que tomen las comunidades sobre querer o no elecciones, opinó que las personas no elegirían a sus representantes de manera constitucional “y creo que esto sí es un golpe a la democracia”, debido a que estas autoridades no estarían constituidas legalmente. Para que sea por medio de los “usos y costumbres”, la población antes debe hacer un proceso jurídico que no es inmediato.

En materia de seguridad, refirió, desde noviembre del año pasado se instaló una mesa de trabajo y, además de las reuniones periódicas, también ha existido acompañamiento de los uniformados al personal que busca ingresar para complementar sus actividades electorales.

Avances

A más de dos meses de la elección, comentó que se ha avanzado con las instancias gubernamentales para el resguardo de las instalaciones del INE pero, también, para garantizar que haya condiciones el próximo 2 de junio.

Rodríguez Sánchez aclaró que no hay municipios completos que hayan indicado que no quieren elecciones, son casos que se han registrado en algunas comunidades de Pantelhó o San Cristóbal de Las Casas. Hay otras complejidades como de participación ciudadana en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, debido a que la población no quiere participar como funcionario de casillas.

En otros espacios se han registrado conflictos sociales e históricos como Tila, toda vez que desde hace tiempo no han permitido la instalación de casillas. También han aparecido dificultades técnico-operativas en Chicomuselo, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Siltepec y Honduras de la Sierra.