Electromovilidad en Chiapas ya es presente

La electromovilidad en Chiapas ha dejado de ser un tema del futuro y se ha convertido en una realidad que ha ido ganando terreno rápidamente, consideró, Francisco Javier Ruiz Cruz, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros Industriales.

En entrevista, señaló que a nivel nacional y mundial esta transición avanza muy rápido y que en el estado, el consumidor chiapaneco tiende a adoptar con facilidad las novedades tecnológicas.

"En Chiapas, a diferencia de otros estados, el chiapaneco tiende a comprar todo lo nuevo. Es una persona consumista completamente. Entonces, la electromovilidad ya no se está quedando en el pasado. Ya es prácticamente un tema del presente", declaró.

Ruiz Cruz indicó que la mayoría de las agencias automotrices de la ciudad capital ya ofrecen distintos modelos, incluidos los híbridos, y que los vehículos de combustión interna comienzan a desplazarse paulatinamente.

Respecto al transporte público, explicó que los autos eléctricos particulares cuentan con baterías de silicio que buscan mayor capacidad para rendir una jornada completa. Mencionó que el modelo más pequeño disponible en Chiapas permite viajar de la capital hasta Tapachula y regresar, aproximadamente.

Sin embargo, advirtió que el servicio de pasajeros enfrenta un reto adicional por las paradas constantes, lo que podría reducir la autonomía.

Sobre la infraestructura necesaria, consideró que no sería tan complicado implementarla y que sí se podría llevar a cabo, sin embargo, hizo un llamado a que las autoridades estatales, municipales y federales volteen hacia Chiapas, reconociendo sus riquezas y potencial.