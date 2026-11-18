El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de certificados de bachillerato a 326 elementos administrativos y operativos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a quienes felicitó por este logro y exhortó a continuar su formación para desempeñar sus funciones con mayor capacidad, responsabilidad y compromiso, al considerar que la preparación académica también fortalece la labor policial.

En su mensaje, el mandatario señaló que una de las aspiraciones del gobierno de la Nueva ERA es que la policía de Chiapas se convierta en una de las mejor pagadas del país. Por ello, anunció que en 2027 habrá un aumento salarial significativo, además de apoyos para vivienda y becas escolares. Puntualizó que estas acciones son necesarias para dignificar y honrar a las y los policías, quienes arriesgan incluso su vida para salvaguardar la integridad y el patrimonio del pueblo.

Reconocen desempeño de elementos

Ramírez Aguilar sostuvo que el trabajo de las corporaciones de seguridad ha sido fundamental para que en Chiapas prevalezcan la tranquilidad y el bienestar. Asimismo, reconoció el desempeño de sus integrantes y les agradeció en nombre del pueblo chiapaneco, que también le ha expresado su gratitud durante sus recorridos por los diferentes municipios, al señalar que ahora viven en paz.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, afirmó que detrás de cada elemento hay una historia de esfuerzo, sacrificio y vocación de servicio. También reconoció a las familias que les acompañan y motivan a seguir adelante, y exhortó a las y los egresados a continuar su preparación académica y aprovechar las oportunidades de formación que ofrece la Universidad de Seguridad Pública del Sureste.

Aparicio Avendaño agradeció al gobernador el respaldo para mejorar las condiciones laborales y el bienestar del personal de seguridad, mediante acciones en materia de salarios, salud, vivienda, educación y becas para sus hijas e hijos.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, felicitó a las mujeres y los hombres policías por este logro académico, que forma parte del plan de dignificación policial e incluye mejoras salariales, equipamiento, inversión en tecnología y capacitación. Explicó que el propósito de esta Nueva ERA es contar con servidoras y servidores públicos mejor preparados y con las herramientas necesarias para seguir construyendo un entorno de paz y prosperidad.

La subsecretaria de Educación Estatal, Amira López Habib, reconoció el esfuerzo y compromiso de las mujeres y los hombres que integran la SSP y que concluyeron su educación media superior mediante la Campaña de Prepa Abierta para Servidores del Pueblo, superando diversos obstáculos para alcanzar esta meta personal y profesional. Añadió que este logro representa una oportunidad para continuar aprendiendo, fortalecer el servicio a la ciudadanía y trabajar en unidad por un mejor Chiapas.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, elogió el esfuerzo de las 326 mujeres y hombres que concluyeron su preparatoria abierta y que, a pesar de sus responsabilidades laborales, hicieron realidad una meta personal y profesional. Consideró que esta iniciativa demuestra que “Chiapas sí puede” y que nunca es tarde para alcanzar sus sueños.

Agradecen el respaldo

La beneficiaria Blanca Estela González Ochoa, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al secretario de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, por brindarles la oportunidad de concluir sus estudios. También reconoció a sus compañeras y compañeros, quienes, con esfuerzo y trabajo en equipo, hicieron posible alcanzar este objetivo.

A este evento asistieron la secretaria privada del gobernador, Patsy Carrillo; el coordinador estatal de Preparatoria Abierta de Chiapas, Porfirio Gamaliel Guzmán García; las y los elementos beneficiados y sus familiares, entre otras personas invitadas.