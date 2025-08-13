Elementos de tránsito portarán cámaras

Para reducir actos de corrupción y cumplir con un mejor servicio a la población de Tuxtla Gutiérrez, el edil Ángel Torres confirmó la compra de 200 cámaras que se instalarán en las patrullas y que portarán en el cuerpo los elementos de tránsito para mejorar la percepción de seguridad.

Esto, dijo, dará mayor tranquilidad y certeza para que la ciudadanía por un lado se sienta atendida y, por el otro, cumplan con la normatividad.

El presidente de Tuxtla Gutiérrez enfatizó que estas cámaras también ayudarán para que el elemento de la policía tenga la constancia de que solo está cumpliendo con su trabajo. El ciudadano y ciudadana por su parte que aprenda a respetar a la autoridad.

El alcalde refirió que el programa comenzará a funcionar en un par de semanas. “A veces el ciudadano no le gusta que lo sancionen, no le gusta que lo infraccionen, también hay que decir que tiene que convivir con la norma”, detalló.

Todo quedará documentado

El presidente de Tuxtla Gutiérrez informó que las cámaras estarán activas todo el tiempo, en caso de que exista una controversia quedará documentado y con eso se evitarán situaciones; cuando haya que aplicar multas, remarcó, se llevarán a cabo.

“Seguimos capacitando y seguimos fortaleciendo la seguridad; siguiendo muy puntuales las indicaciones del gobernador Eduardo Ramírez”, por eso las cámaras estarán transmitiendo en tiempo real.

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez destacó que la ciudad ha mejorado en materia de seguridad y la meta es convertirla en la capital más segura del país, por eso se trabaja de forma coordinada con las instancias estatales.

“Queremos que la ciudadanía sienta la percepción y sienta a su policía cercana, segura. Por eso los estamos capacitando, los estamos, también, atendiendo en temas médicos”, remarcó.

Recursos

Resaltó que además de la inversión en las cámaras, el Gobierno Municipal también está desembolsando recursos para la compra de vehículos y equipamiento.

“Queremos realmente que el ciudadano no piense que el policía o que nosotros queremos, como vulgarmente se dice, morder porque nos interese el recurso”, remarcó.

Lo importante, enfatizó el presidente municipal, es que haya conciencia dentro de la población, toda vez que los ingresos de la alcaldía no están basados en las multas de tránsito, las cuales son consecuencias de una mala decisión de las personas.