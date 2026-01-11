Elevada sismicidad en el Chichonal

En Chiapas se presentaron el 19 % de los sismos registrados a nivel nacional durante el 2025, se adjuntaron un total de siete mil 527 eventos, esto según el informe emitido por el Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Distancia

Menciona que del total de eventos, cuatro mil 64 se presentaron en el volcán Chichonal, a menos de 20 kilómetros desde el cráter, mientras que en el Tacaná se registraron apenas 28 sismos a menos de 20 kilómetros desde la cima.

En ambos colosos, la magnitud promedio fue de 3.0 a una profundidad de 33.5 kilómetros, la mayoría de origen tectónico por subducción de placas.

De acuerdo con el reporte, los sismos de mayor magnitud se presentaron el 9 de agosto con 6.0, localizado en la región Costa; el segundo el 10 de agosto con 5.9 también en la Costa; y el tercero el 5 de mayo con 5.8 de magnitud en la región Centro.

Escalas

Señala que la escala de magnitud de momento (Mw) ha sustituido a la escala de Richter, permitiendo a los sismólogos analizar y comparar sismos de manera más precisa a nivel mundial, ya que mide la energía total liberada por un sismo.

Chiapas se encuentra en una región con muy alta actividad sísmica y es algo que la población no debe olvidar. La frecuencia de los sismos es bastante alta, casi a diario, pero no todos son perceptibles; hasta ahora no existe un método científicamente comprobado que permita predecir estos eventos con exactitud.

Desde hace varios años, la comunidad científica internacional trabaja para lograr predecir los sismos y que la respuesta sea previa para disminuir desastres, sin embargo, hasta ahora no se ha logrado establecer un método corroborado y estudiado. Para hacerlo válido se debe tener ubicación, hora y magnitud exactas.