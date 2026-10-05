Elevado número de quejas por violaciones en Chiapas

A nivel nacional, Chiapas se posiciona como la segunda ciudad con más expedientes registrados, sumando 546 casos, solo por debajo de la Ciudad de México (CDMX), de acuerdo a los datos más recientes del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Con corte a agosto de 2026, el estado se mantiene como una de las regiones con mayor incidencia de presuntas violaciones a los derechos humanos en el país.

El reporte de la CNDH detalla que, a nivel nacional, el sistema acumula 34 recomendaciones, siete mil 736 solicitudes de intervención registradas y 10 mil 827 derechos humanos investigados para su defensa.

La CDMX encabeza la lista con mil 452 casos, seguida por Chiapas con 546 expedientes, posicionándose por encima del Estado de México (478), Durango (447) y Jalisco (437).

Municipios

Dentro del territorio chiapaneco, tres municipios destacan por concentrar el mayor número de expedientes de queja, el primer lugar lo tiene Tapachula con 351.

La Perla del Soconusco, a nivel nacional, ocupa el segundo lugar en registros. De acuerdo con el desglose de datos, las principales autoridades señaladas son la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar con 271 expedientes, seguida del Instituto Nacional de Migración) con 55.

Los principales hechos violatorios reportados son acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y a sus familiares (171 casos) y faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones (173 casos). Del total de expedientes en Tapachula, 328 ya se encuentran concluidos.

Villa Comaltitlán con 112 expedientes, es el séptimo a nivel nacional en cuanto a número de registros. La autoridad más señalada en este caso es el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, con 107 expedientes. De los 112 casos registrados, 48 han sido concluidos. Tuxtla Gutiérrez tiene 42 expedientes de los cuales 35 ya han sido concluidos.