Elevar tarifas de transporte sería una incoherencia

El diputado presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, consideró que la postura dada por algunas organizaciones transportistas sobre el incremento en las tarifas de transporte son incoherentes debido a las condiciones actuales en las que brindan el servicio.

En este sentido, dijo estar en contra de una medida que no esté debidamente sustentada y que no garantice un mejor servicio a la ciudadanía.

Sin acercamiento previo

El legislador confirmó que, hasta el momento, dichos grupos no se han acercado a la Comisión que preside para formalizar ninguna petición, señalando que el vínculo inicial para este tipo de gestiones corresponde al ámbito Ejecutivo y no al Legislativo.

“Yo no he platicado con estos grupos no me han buscado, vaya, aquí en el Congreso. Esta es una decisión que va por el tema Ejecutivo, no tiene nada que ver el Legislativo”, explicó el diputado.

No obstante, aclaró que su función es coadyuvar y legislar en favor de la materia de transporte, por lo que se mostró abierto a revisar cualquier propuesta, pero enfatizando la necesidad de un análisis riguroso. “Habría que revisar bajo qué condiciones proponen el aumento de la tarifa. Creo que en estos momentos, así como está la economía, plantear un aumento de la tarifa sin una revisión, sin un análisis, sin un sustento previo, pues bueno, yo creo que no podría ser viable”, afirmó con contundencia.

Zuarth Esquinca subrayó que cualquier posible ajuste tarifario en el futuro debe ir necesariamente acompañado de una mejora sustancial en la calidad del servicio que reciben los usuarios.

Puso sobre la mesa las constantes quejas de la población, las cuales, dijo, escucha todos los días. “Todos los días escuchamos la voz de la sociedad, la queja, la denuncia, y todos pugnan por un mejor servicio del transporte”, recalcó.

Entre las demandas ciudadanas, el legislador mencionó la necesidad de una mejor capacitación para los choferes y la renovación de las unidades, temas que, aseguró, ya están siendo planteados a la Secretaría de Movilidad y Transportes.