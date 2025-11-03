Elige CICTG al próximo Consejo Directivo en Tuxtla

Refrendando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, el V Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla Gutiérrez (CICTG) llevó a cabo su Quinta y última Asamblea General Ordinaria, la cual tuvo además el carácter de Asamblea Electoral para la designación del VI Consejo Directivo, mismo que asumirá funciones el próximo mes de enero.

Ante el pleno, se presentaron los informes finales del presidente, Mario Humberto Coronel Vera, y del tesorero, Irwing Gabriel Cabrera Montes, cumpliendo así con el deber de comunicar al gremio, de los resultados y logros alcanzados durante los dos años de gestión por parte de este Consejo Directivo.

Participación

Concluido dicho ejercicio de transparencia, tocó turno al Consejo Electoral encabezar en un ambiente de participación y compañerismo el proceso de votación, para después realizar el conteo y validación de los votos emitidos, siendo electa la planilla vino, encabezada por Adrián Hernández Hernández, cuyos integrantes rindieron protesta como próximo VI Consejo Directivo, ante la presencia del gremio en pleno.

El evento cerró con un mensaje de agradecimiento de la dirigencia saliente, que reconoció el trabajo conjunto desarrollado durante el periodo 2024-2025, e invitó al nuevo Consejo a continuar impulsando con entusiasmo el fortalecimiento del colegio y la unidad entre los ingenieros civiles de Tuxtla Gutiérrez.