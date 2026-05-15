Elige UNAM a Chiapas para Posgrado de Enfermería

La Facultad de Enfermería y Obstetricia, en su división de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó al Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) de Chiapas, que fue aceptada su sede para desarrollar el Posgrado de las Especializaciones en Enfermería Oncología y Nefrología.

Así lo explicó el doctor Rafael Guillén, titular del HEP en Chiapas, quien detalló que la doctora Gandhi Ponce, jefa de la División de Posgrado, confirmó que tras la visita de verificación del estudio de factibilidad la UNAM determinó realizar los estudios en el estado de Chiapas.

En el contexto de la ceremonia de premiación a los valores de la Enfermería en Chiapas, dijo que esta especialidad busca contribuir a la formación y educación de personal de alto nivel de especialidades que demanda el contexto médico actual, por lo que es una gran oportunidad para las y los profesionales de la Enfermería de la entidad.

Beneficio directo

Además, representa un beneficio directo para los pacientes de Chiapas, que se verán favorecidos con esta capacitación que al final del día servirá para mejorar la atención.

Podrán inscribirse al posgrado personal del HEP y también externos que cumplan los requisitos en la convocatoria que se emitirá a la brevedad.

Finalmente, realizó un reconocimiento a las enfermeras y enfermeros: “Su vocación, entrega y corazón son el latido que mantiene vivo nuestro hospital y que cuida a lo más valioso que tenemos, las niñas y niños de Chiapas”, dijo.

Explicó que en la ceremonia premiaron a los valores de Enfermería, hicimos una remembranza del personal fundador que nos recuerdan por qué la Enfermería es el corazón del hospital.