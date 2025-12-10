Eligen a presidente en colegio de notarios

El Colegio de Notarios de la Costa de Chiapas, eligió a su nueva directiva para el periodo 2026-2027, siendo designado como presidente Neftalí del Toro Guzmán, quien se pronunció por la modernización de los procesos notariales y mayor acercamiento con los ciudadanos.

En el marco de su asamblea, los integrantes de ese organismo fueron nombrados: como secretario Francisco Girón López, tesorera María del Carmen Rosales Tirado, primer vocal Ricardo Alberto Cruz Cruz y segundo vocal Daniel Rubín Reyes, quienes rindieron protesta.

Del Toro Guzmán estableció que la seguridad jurídica es un servicio esencial para la tranquilidad de las familias, protección del patrimonio y prevención de conflictos, por lo que en cada notaría, desde Suchiate hasta Arriaga y la Sierra, encontrarán claridad, confianza y un trato profesional.

Propuestas

Entre las propuestas presentadas están el de fortalecer la gestión con instituciones como el Registro Público de la Propiedad, los Ayuntamientos y dependencias de los distintos niveles de gobierno, así como la modernización con el uso de nuevas tecnologías, así como continuar con la profesionalización y capacitación.

Ofreció mantener un diálogo respetuoso y colaborativo con el gobierno para “fortalecer la seguridad jurídica, dar certeza legal a las inversiones y contribuir a la paz social en la región”.