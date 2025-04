Eligen a reina de la feria de San Cristóbal

Doce rostros, doce bellezas que representan a sus barrios o colonias buscan que una corona las inmortalice como la “Reina de la tradicional Feria de la Primavera y de la Paz”, las cuales se arriesgan a mostrarse ante más de dos mil personas reunidas en el parque central de San Cristóbal de Las Casas.

Echas un manojo de nervios, las doce jovencitas aguardan durante más de cuatro horas para agotar las tres etapas del concurso, en espera de conocer el nombre de la que ganará el cetro, en un proceso de elección democrático que no se veía hace unos 30 años.

Desfile

Mientras las señoritas desfilan desde las 6 y media de la tarde del sábado en la pasarela colocada entre el antiguo palacio municipal y la emblemática catedral de San Cristóbal que este lunes 31 estará de fiesta celebrando el 497 aniversario de su fundación. Las matracas, los globos de colores que representaban a cada barrio, carteles, gritos de apoyo y las batucadas retumban en medio de la noche fría, a causa de la leve lluvia que precedió al acto.

Las 12 candidatas habían pasado el primer filtro de la elección en sus respectivos barrios o colonias, aunque algunas tuvieron su pase directo, por lo que la prueba de fuego fue la noche del 29 de marzo.

“Yo no le voy a ninguna porque de mi barrio nadie salió, pero vine a verlas porque las he visto en el Facebook y se ve que están guapas. Solo por eso vine. Por poco y no vengo porque vino el agua, pero aquí estoy esperando que gane la más guapa”, se oye comentar a un hombre adulto entre la multitud.

La verdad, agrega, “está mejor que se haga así por elección y no por dedazo porque así todas las muchachas que quieran tienen la oportunidad de participar”, expresó.

Los organizadores del certamen han dispuesto que se coloquen sillas para los integrantes del ayuntamiento, al que algunas personas le anteponen todavía la “H” de honorable, para invitados especiales y tal vez para quienes pudieran alcanzar una para no estar parados.

En medio de aplausos y de un respeto admirable del público, las doce candidatas se presentan en traje casual, en traje regional y para la última fase con elegantes vestidos de noche en una noche de muchas emociones.

“Yo creo que va a ganar la del barrio de Guadalupe”, dice un colega, mientras admira la belleza de las concursantes. “No, está más bonita la de la colonia Los Choferes”, lo secunda otra colega. “Pero la de La Isla y la de San Antonio no se quedan atrás”, tercia un espectador, atento a lo que se comentaba.

Y aunque ya se sabe que las matracas no iban a decidir a la ganadora, algunas candidatas llevan buenas porras que hacen mucho ruido, pero otras fueron abandonadas por sus barrios y colonias y apenas contaron con el apoyo de sus familiares.

Pasarela

En la pasarela, los nervios, a todo lo que dan; entre la gente reunida en el parque, la expectativa, las apuestas por saber quién iba a ganar. El tiempo corre lentamente, muy lentamente y la ansiedad hace presa de muchos, sobre todo familiares y amigos que se comen las uñas. “Denme un traguito, aunque sea de chucho de Cruztón”, dice un joven tatuado en el brazo derecho, refiriéndose al posh.

Agotadas todas las etapas y después de conocer a las seis finalistas, así como a la Señorita Elegancia: Asiri Giselle Álvarez Vargas, del barrio de San Antonio; a la reina del DIF municipal: Karen Fernanda Castro Dávila, de la colonia 31 de Marzo, el jurado calificador integrado por personas de fuera, emite su fallo ya pasadas las 11 de la noche cuando mucha personas habían abandonado el parque: La ganadora del concurso para elegir a la reina de la Feria de la Primavera y de la Paz 2025 es: Karla Maritza Velasco Hernández, de la colonia Los Choferes, quien desde el inicio aparecía entre las favoritas.

Con ella comienza una nueva etapa en la selección de la soberana de la feria coleta, a través de elecciones en barrios y colonias primero y después, no sólo ante el jurado calificador, sino ante un público exigente.