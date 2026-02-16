Eligen a reina de la feria San Caralampio 2026

Mediante un ejercicio democrático, habitantes y autoridades del municipio de Altamirano, eligieron este fin de semana a Ángela Yojabeth como reina de la feria de San Caralampio 2026.

En el acto participó el pueblo, dejando a un lado el “dedazo” para la elección de la reina de la feria del pueblo.

Con gran alegría y entusiasmo, los habitantes se reunieron en la Unidad Deportiva para ser testigos y partícipes de la elección. Certamen a la que se inscribieron ocho participantes.

Resultado

Luego de las intervenciones de cada una de las participantes, se dio a conocer el resultado del certamen, la ganadora fue Ángela Yojabeth Gerónimo Hernández, quien fue coronada oficialmente como Reina de la Feria San Caralampio 2026.

Con esta acción dieron inicio las actividades de la feria del pueblo en honor a San Caralampio, cuyo día principal es el 19 de febrero.

En el certamen se inscribieron Mildred Gómez Hernández, Dara Hernández Cruz, Betzaida Gómez Méndez, Elena López Parada, Ángela Gerónimo Hernández, Juana Morales Gómez, Magali Morales Espinoza y Lesly Vázquez Corona.