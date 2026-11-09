Eligen dirigencia del Movimiento de Esperanza

Francisco Javier Martínez Ramos (Chisco) y Milton Omar Tovilla Ozuna, tomaron protesta como presidente y vicepresidente, respectivamente, del Comité Ejecutivo Municipal de San Cristóbal de Las Casas del Movimiento de Esperanza de Chiapas.

El acto se realizó en la Plazuela de Guadalupe asumiendo el compromiso de fortalecer la organización y la participación ciudadana en el municipio.

El acto asistieron Andrea Ramos, secretaria General del Partido y Ángel Levi Rodríguez, presidente del Movimiento de Esperanza de Chiapas, acompañados de un grupo de sancristobalenses, representantes y líderes de barrios y colonias.

Mencionaron que la fuerza del movimiento nace de su gente, de quienes creen que otra forma de hacer política es posible y deciden organizarse para construirla. Casa por casa. Comunidad por comunidad, municipio por municipio.