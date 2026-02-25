Eligen mesa directiva de ganadera “El Santuario”

En días pasados se llevó a cabo la elección de la nueva mesa directiva de la asociación ganadera general “El Santuario” de la ciudad de Reforma, Chiapas; donde fue nombrado como nuevo presidente Francisco Javier García Ríos, para dirigir los destinos de esta asociación el periodo 2026-2027.

Lorenzo Contreras Rodríguez, presidente saliente de la ganadera general “El Santuario” durante el período 2025-2026, entregó su informe final, enfatizando los avances significativos en beneficio de los socios ganaderos y la cohesión del gremio.

Durante la segunda asamblea general ordinaria llevada a cabo este domingo presentaron la planilla única, representada por Francisco Javier García Ríos como presidente; secretario, José García Jiménez; tesorero, Emmanuel Rodríguez Valenzuela; primer vocal, Alfredo García López; segundo vocal, Gonzalo Hernández Santiago; y del consejo de vigilancia, Rubén Morales Cornelio. Planilla que fue aprobada por los socios ganaderos, tomándoles la protesta de ley al nuevo consejo directivo de vigilancia y delegados.

Francisco Javier García Ríos, ya como nuevo presidente de esta asociación ganadera, rindió su primer mensaje a los socios ganaderos quienes escucharon sus propuestas de trabajo en gestiones y mejoramientos a este sector ganadero, que representará durante este próximo periodo.

Durante la asamblea fue entregado un merecido reconocimiento al pionero y fundador de esta asociación, Eladio García Pinto, por su trabajo impulsando el crecimiento del sector social con el liderazgo que lo identifica.

El reconocimiento fue recibido por su hermano Moisés García Pinto; los demás socios, recibieron presentes por parte de la directiva saliente.

En su participación, el líder estatal de ganaderas ejidales Pablo Luciano García Santiago, dijo que en los próximos días se hará llegar un centro de servicios integral (CCI), para atender a los socios ganaderos y puedan adquirir los aretes para su ganado, además de gestionar cursos de capacitación a los ganaderos, señalando que pronto contarán con un nuevo rastro.

La secretaria municipal Marcela Ascencio, quien llegó en representación del alcalde, dijo que se han entregado unidades y equipo para el rastro y se arreglan los caminos cosecheros en favor los ganaderos.