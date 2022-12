Celebra municipio autónomo 11 años de su fundación

Al cumplir 11 años de su fundación, el municipio autónomo Vicente Guerrero, adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, llamó a los pueblos indígenas a no caer “en el juego del gobierno porque siempre nos divide y nos enfrenta pueblos contra pueblos, comunidades contra comunidades”.

En un comunicado leído durante la celebración realizada este martes en su cabecera ubicada en la comunidad de Elambó Guadalupe, perteneciente al municipio oficial de Zinacantán, agregó que mientras genera “problemas entre nosotros, el gobierno y sus socios que son grandes ricos nos despojan de nuestros territorios con megaproyectos de muerte del capitalismo”.

Señaló que a 11 años de la fundación del municipio autónomo, los pobladores “seguiremos construyendo alternativas de vida y resistencia; aunque digan que no ‘somos’ les decimos que desde nuestra humildad y con dignidad no necesitamos pedir permiso para ser libres; vamos a seguir luchando por justicia, democracia y libertad, porque el gobierno no quiere vernos a los pueblos originarios que luchemos por nuestros derechos y resistencia”.

Agregó: “Los pueblos indígenas y no indígenas que recibimos maltratos de los malos gobiernos y las agresiones del sistema capitalista, somos los que siempre luchamos por la vida y la madre tierra”.

Al celebrar “nuestra fiesta de aniversario les decimos a todos y todas que los llamamos a construir una paz como los pueblos indígenas y no indígenas, sean de un partido político u otro y no caigamos en el juego del gobierno”, expresó.

“Hoy nuestra iglesia de Guadalupe nos hace un llamado de caminar en unidad porque Dios está en el sufrimiento de nuestros pueblos y quiere que construyamos la paz, pero una paz verdadera con justicia y dignidad, organizada; también nos une porque tenemos que dejarle una vida digna a nuestros hijos y pueblos”, concluyó.