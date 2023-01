Consejo Vecinal trabaja por el bien común

Contra viento y marea, sorteando el machismo, la presidenta de la mesa directiva del Consejo Vecinal de la colonia 5 de Marzo, Carmen Guillén Méndez, cumplió nueve meses en el cargo y avanza en su propósito de trabajar “en comunitario” por el bien común de los colonos.

“Ha sido muy difícil porque queremos el bien común y estamos defendiendo la vida que son los humedales. Sabemos que hay muchos intereses de parte de varios actores y vemos que siendo mujeres somos hostigadas y agredidas.

“Desde un principio nos dijeron que posiblemente no íbamos a poder estar en la mesa directiva porque ellos ya iban avanzados”, afirmó.

“Hemos tenido dificultades porque somos tres mujeres de la directiva que estamos caminando juntas; por el machismo dicen que el hombre puede y la mujer no puede, pero estamos demostrando que todos somos iguales y todos podemos.

“Claro, hay un punto muy importante: la corrupción para la cual no importa el género, porque todos le entramos parejo. Pero yo he dicho que mi dignidad no vale un millón o dos millones de pesos, sino toda la vida”, indicó.

“Yo quiero el bien común para mi pueblo, para mi país, mi planeta y sobre todo para la 5 de Marzo”, agregó.

Comentó que el cargo de los integrantes de la mesa directiva dura cuatro años y llevan nueve meses.

“Ha sido muy arduo el trabajo. Cuando entré de presidenta, cortaron el agua en toda la colonia para que se nos viniera encima la gente y dijeran que la culpable era yo, pero se resolvió favorablemente”, mencionó.

En entrevista señaló que desde que tomó posesión “hemos buscado que haya claridad y trabajo, que no es servirse sino servir. Tenemos humedales que estamos protegiendo. Se logró la declaratoria del hábitat crítico en la colonia”.

La colonia 5 de Marzo fue fundada en 1994, al calor del alzamiento zapatista, luego de que decenas de familias “recuperaron” 54 hectáreas ubicadas en el sur de San Cristóbal, y aunque hubo amenazas de desalojo, los pobladores lograron asentarse y con el tiempo obtuvieron los servicios básicos.

Sin embargo, siguen las negociaciones con los propietarios originales para que paguen los terrenos.

“El problema que tenemos es que en la directiva quedaron tres hombres que estaban en la anterior mesa porque se reeligieron. Son ellos los que están obstaculizando, pues están ligados a personajes de la inmobiliaria de la 5 de Marzo y de Molino de la Alborada que quieren someter a la colonia, a los habitantes para que paguen”, dijo.

Agregó: “Estamos dispuestos a pagar los terrenos y la escrituración, pero no estamos dispuestos a que nos sigan defraudando y robando.

“Sobre todo, que nos han intimidado y metido miedo con que nos van a correr si no pagamos, que van a subir los precios del terreno.

“Como presidenta de la mesa directiva, tengo el objetivo de trabajar con los tres niveles de gobierno y gracias a Dios lo hemos logrado; hemos ido hasta la Ciudad de México, donde nos han abierto las puertas y hemos entregado la documentación de la colonia; vemos que nos han apoyado”.