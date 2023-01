Usuarios exigen al Sapam que restablezca el agua

Decenas de pobladores de más de 10 colonias y fraccionamientos del poniente de San Cristóbal se manifestaron este miércoles frente a las instalaciones del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) para exigir “el restablecimiento inmediato del servicio”, ya que llevan varios meses que no reciben el líquido.

Al grito de “queremos agua”, “queremos agua”, los manifestantes exigieron al organismo la instalación de una bomba nueva con mayor capacidad para evitar el desabasto que afecta a alrededor de 500 familias del poniente de la ciudad.

“Estamos exigiendo el restablecimiento inmediato del servicio de agua potable, ya que desde marzo de 2021 hemos venido sufriendo el desabasto. En 2022 la crisis fue aumentando y generó un conflicto social y económico, ya que durante la administración del alcalde Mariano Díaz Ochoa ha sido deficiente el suministro”, dijo Mario Gómez, secretario del consejo de participación vecinal del barrio de La Quinta.

“Hemos venido varias veces al Sapam a solicitar información, y lo que nos dicen es que es un problema de la bomba, por lo que estamos exigiendo que sea reemplazada por una nueva de mayor capacidad”, aseveró.

En entrevista comentó que las familias afectadas tienen que comprar pipas de agua semanalmente con un costo de entre 300 y 500 pesos, con el agravante adicional de que por la demanda no se dan abasto para surtir a todos los hogares.

“Habíamos venido de manera individual a exigir el restablecimiento del servicio, pero esta vez nos unimos las 10 colonias y fraccionamientos para exigir que ya se nos otorgue el agua, pues si como dicen los directivos del Sapam es un problema de la bomba, tienen el dinero producto de los pagos anuales para que la reemplacen”, indicó.

Señaló que muchos usuarios solicitarán la condonación de los pagos de los meses que no han tenido agua porque “si no nos dan el servicio no tenemos por qué pagar”.

Informó que después de la protesta, fueron atendidos por directivos del organismo, que se comprometieron a cambiar la bomba en un plazo de días. “Vamos a esperar, a ver sí cumplen”, dijeron.