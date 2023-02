Alcalde Mariano Díaz insulta a pobladores

“No sean pendejos, son pendejadas que aparte los de arriba y aparte los de abajo; somos ciudadanos todos. No chinguen, cabrones. Puta madre. Y la suspendo. Si se ponen pendejos la suspendo”.

Así se expresó el alcalde de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ante un grupo de ciudadanos durante la discusión de la construcción de una obra pública de introducción de agua y drenaje en la localidad de La Candelaria, según un video difundido en redes sociales.

En aparente estado de ebriedad, Díaz Ochoa, quien gobierna el municipio por tercera ocasión, dijo al mostrar su desacuerdo con la forma en que se realiza la obra: “Pero no se puede; les voy a decir, yo no puedo cagar ni arriba ni abajo, si todos cagamos en el mismo punto. Puta madre. Son pendejadas, si yo hubiera sabido estos problemas no hago la obra, yo le dije al director de Obras Públicas si yo hubiera sabido (sic) este problema suspendo la obra y la chingada”.

En medio de la discusión, un hombre explicó a Díaz Ochoa los motivos de la inconformidad vecinal: “Lo que pasa es que hubo problemas con el drenaje y el agua. Los de arriba traían una línea que no dejaban conectar con los de abajo; para no entorpecer los trabajos tuvimos que hacer las dos partes y no estaba en el presupuesto”.

Agregó que con el contratista “hemos hecho los números cabal para que podamos continuar la obra. Hemos tratado de que las dos partes estén en armonía. No estamos haciendo las cosas para que nos peleemos, ni con los de arriba ni con los de abajo”.