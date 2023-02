“Iba yo con media estocada”, admite Mariano Díaz Ochoa

El alcalde Mariano Díaz Ochoa reconoció que el viernes, cuando insultó a pobladores del barrio de La Candelaria, llegó “con media estocada”, por lo que pidió disculpas, aunque aclaró que no se refirió a los habitantes, sino a los empleados de Obras Públicas (SOP) y contratistas porque suspendieron la obra.

“Perdón por haberlos ‘pendejeado’ públicamente, pero esa es la realidad, pero vamos a seguir la obra”, aseguró en entrevista colectiva Díaz Ochoa, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien además gobierna el municipio por tercer periodo.

En un video difundido en redes sociales, el edil apareció en estado de ebriedad insultando a los pobladores o a los responsables de las obras de agua potable y drenaje en el barrio La Candelaria.

Ayer lunes dijo, en entrevista colectiva, lo siguiente: “Reconozco que la semana pasada, efectivamente, hubo un problema (…), llegaron los habitantes del barrio de La Candelaria el jueves a decir que la obra estaba suspendida. Yo les dije que llegaría el viernes a las cinco de la tarde; llegué y había ido yo a dos inauguraciones en comunidades. No voy a negar que iba yo con media estocada”.

¿Iba usted en estado de ebriedad? —le preguntó un reportero.

“Iba yo tranquilo, pero sí había yo tomado un poco de posh (aguardiente de maíz). Nada más quiero decirles que ofrezco una disculpa al barrio de La Candelaria, pero no fue una ofensa hacia ellos, sino que a mí me molestaron los trabajadores de Obras Públicas y los contratistas porque tenían suspendida la obra, hicieron lo que quisieron y por eso no tenemos el recurso para continuar; por eso me molesté y perdón por haberlos ‘pendejeado’ públicamente, pero esa es la realidad. Yo me comprometí y vamos a seguir la obra”.

¿Habrá algún despido en Obras Públicas? —se le cuestionó.

“No, van a seguir en su cargo porque ya me explicaron que hay pleitos entre vecinos; entonces, los representantes de las obras determinan a quién le dan agua y drenaje; a quién sí y a quién no, y tuvieron que hacer dos obras alternas: una para los que se llevan y otra para los que no se llevan. Por eso es la falta de recursos para la obra, pero la vamos a terminar. Y los voy a invitar a la inauguración”.