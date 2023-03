Planilla Amarilla no reconocerá al comité ganador

El candidato de la planilla Amarilla a la secretaría general de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Manuel Mendoza Vázquez, afirmó que no reconocerá al comité que resulte ganador porque “fue una elección fraudulenta”.

Entrevistado cuando solo se habían contabilizado 69 de las 220 casillas instaladas en el estado, insistió en que “fue una elección totalmente fraudulenta: boletas sin folio; compañeros que no aparecían en el padrón; acaparamiento de casillas, no permitieron a nuestros compañeros estar como representantes; compra de votos, amenazas, acarreo, coacción del voto”.

Sostuvo que las planillas Roja y Blanca “movieron mucho recurso económico para comprar votos. Es una elección viciada totalmente desde el proceso”.

Mendoza Vázquez manifestó que “fueron evidentes todas las anomalías que se dieron, por lo que trazaremos nuestra ruta para definir lo que haremos en los próximos días”.

Desde la mañana surgió la protesta de algunos docentes porque aparecían en el padrón, pero no les permitieron votar.

“Tenemos una inconformidad porque formamos parte de la delegación D-244 y aparecemos en el padrón, por lo que tenemos derecho a votar, pero no nos dejaron ejercer ese derecho”, dijo una maestra que pidió el anonimato, en el centro de votación ubicado en la escuela primaria bilingüe “Valentín Gómez Farías”, situada al norte de San Cristóbal.

Sergio Gómez Martínez, coordinador regional en los Altos de Chiapas, aseguró que “una de las inconsistencias es que a las 13:00 horas cerraron la puerta de la escuela, y aproximadamente a 100 compañeros que quedaron afuera ya no se les permitió votar”.

“Cerraron y empezaron con el conteo. Se hizo el reclamo ante el comité electoral, pero no resolvió nada”.

Sostuvo que “lo mismo ocurrió con compañeros, cuyos nombres aparecían en el padrón, pero simplemente porque traían copia del talón no les pidieron votar; algunos fueron a imprimir el talón, pero no les permitieron votar. No hubo piso parejo y lo dijimos desde un principio”.

Ramiro Hinojosa, representante del SNTE, afirmó que no se reportaron incidentes, que las casillas fueron abiertas en tiempo y forma, además de que existió “una copiosa participación de los compañeros. Las bases se desbordaron para votar”.

El coordinador electoral regional de la Sección 7, Javier Vidal, añadió que “de entrada, ya está derrotado el abstencionismo porque hay mucha afluencia de compañeros” a los centros de votación.